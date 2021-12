Před Ústavní soud chce hnát končící vládu Andreje Babiše Michal Novák (32). Vadí mu, že dosluhující kabinet na poslední chvíli zakázal vánoční trhy. Tvrdí, že pro firmu to přinese ztráty přesahující milion korun. Nahradit je v průběhu roku podle něj nejde. Kompenzace přitom stále chybí.

„Oproti loňsku byla letos situace odlišná v tom, že jsme do poslední chvíle nevěděli, že budou vánoční trhy zakázané. Ještě tři dny předtím tomu nic nenasvědčovalo. Opravdu hodně jsme proto do toho investovali. Například do nájmů, zajištění ubytování a dalších věcí. Žádné kompenzace přitom dosud nejsou nastavené,“ vysvětlil Novák.



délka: 00:18.34 Video Firma levandulova.cz provizorně umístila v Brně svůj stánek do pasáže Alfa. Hynek Zdeněk

Firma tak měla na měsíc zaplacené čtyři stánky v Praze a dva v Brně. „Dále jsme měli jet na deset víkendových akcí na různých místech ČR. Od října do března je naše hlavní prodejní sezóna.V Praze přitom máme všechny stánky zavřené, v Brně jsme provizorně s jedním v pasáži Alfa, kde je ovšem výrazně nižší koncentrace lidí, než na Zelném trhu,“ zdůraznil prodejce.

Novák očekává, že ztráty přesáhnou milion korun. „Naše situace je vážná. Chtěli jsme proto podat samostatně Ústavní stížnost, ale to v době nouzového stavu sami nemůžeme. Obrátili jsme se proto na Senát. Potřebujeme, aby nás podpořilo aspoň deset senátorů,“ dodal Novák.