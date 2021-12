Brno již tradičně v centru města ozdobilo dva velké vánoční stromy. Jeden se nachází na náměstí Svobody a druhý na Zelném trhu. „Zelný trh zdobí krásná 16 metrů vysoká douglaska tisolistá. Tu městské části věnovala rodina Wagnerova ze Žabovřesk. Strom musel být z bezpečnostních důvodu pokácen, jeho kořeny zasahovaly do základů domu. Wagnerovi ho proto městské části nabídli, aby ještě udělal radost malým i velkým návštěvníkům adventních trhů. Strom na Advent na Zelňáku už řadu let věnují právě občané, za což jim patří veliký dík,“ říká mluvčí Brno-střed Kateřina Dobešová.

4. Vánoční retro tramvaj

Retro tramvaj zdobí 15 světelných rámů, na kterých střídavě blikají vánoční motivy. Rámy se sněhuláky, sněhovými vločkami a vánočními stromky pracovníci vozovny Medlánky na vůz instalovali a zapojovali 10 dní. Loňská trasa historickým centrem se brněnskému dopravnímu podniku osvědčila, proto u ní zůstane i v letošním roce. „Tramvaj bude kroužit v 30minutovém intervalu,“ řekl ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek. Zvláštní vánoční linka bude v provozu až do 23. prosince v pracovní dny od 16 do 21 hodin, o víkendech od 11 do 21 hodin. Na lince se platí běžné jízdné.