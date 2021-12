Tehdy v červnu 2012 byla na Brněnsku deštivá noc. Liják bičoval krajinu a Filip bohužel potřeboval jet autem. Nezkušený řidič najel na silnici do vyjetých kolejí. Ty ho navedly přímo do stromu. Nebyl pod vlivem žádným omamných, ani psychotropních látek.



Odstranili mu lebeční kosti

„Okamžitě byl převezen do Fakultní nemocnice v Brně. CT vyšetření ukázalo těžké poškození mozku. Lékaři jej proto uvedli do umělého spánku. Během několika dnů se mu vytvořil otok mozku, a tak mu museli odstranit lebeční kosti. Následně dostal prostředek k probuzení, což se bohužel nepovedlo,“ uvedla Filipova máma Ivana.

Mladík se dostal do stavu, který připomíná vigilní kóma (v něm má člověk otevřené oči, ale nijak nevnímá okolí, není možné s ním nijak navázat kontakt – pozn. red.). Filip ale na rozdíl od tohoto stavu podle mámy částečně dokáže reagovat.



Těžko shání rehabilitaci

„Komunikujeme spolu pohybem očních víček. Na podnět dokáže zvednout ruku, skládat kelímky do sebe, nebo malovat prstem. Neuroložka, která vše viděla, napsala, že je nutná další rekonvalescence, aby se Filipův stav mohl dále zlepšovat. V tom je ale problém. Syn je napojen na kyslík a všechna střediska nás proto odmítla,“ pokračovala máma Ivana.

Paní Ivana se proto snaží pomáhat svému synovi takřka 10 let sedm dní v týdnu. Filipa krmí pomocí sondy, polohuje ho a zajišťuje základní hygienu. Neustále přitom musí myslet, aby byl pro syna vždy zajištěn přísun kyslíku, k čemuž je potřeba elektřina.



Malé pokroky

„Nemůžeme si dovolit výpadek proudu. Mělo by to fatální následky. Máme proto doma nejen hlásič výpadku elektřiny, ale i benzínový agregát, který je potřeba okamžitě zapnout. Nejhorší je to samozřejmě v noci, kdy mám obavu, že to neuslyším,“ přiznala paní Ivana. Náhradní zdroj energie musí použít přibližně každý měsíc.

Vyčerpaná máma tvrdí, že syn dělá sice pomalé, ale přece jen jisté pokroky. Potřebuje ale nezbytně prostředky na léčbu. „Zatím nejvíce se nám osvědčila rehabilitace ve slovenských Piešťanech,“ dodala paní Ivana.



Prostředky na pomoc mladíkovi se snaží získat Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje. Více informací o tom, jak Filipovi pomoci, se dozvíte zde.