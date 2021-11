Roční vyřazení železnice na hlavním traťovém koridoru ČR se přímo dotkne více než deseti tisíc lidí jezdících denně do práce. Se ztíženým a delším cestováním musí počítat dalších stovky tisíc běžných cestujících či turistů. Důvodem je rekonstrukce trati.

Přestavovat se bude i stanice v Adamově, úpravy čekají i zastávky v Bílovicích a Babicích. Správa železnic za stavbu zaplatí téměř šest miliard korun.

Nejdřív vlak, pak bus

Rychlíkem dojedou cestující z Prahy do Blanska, čas se ale prodlouží zhruba o 30 minut a přesáhne tak tři hodiny. V Blansku je pak čeká přesun na autobus směrem do Brna. Dálkové rychlíky a mezinárodní expresy pojedou stejně jako dosud oklikou přes Havlíčkův Brod.

Lidi ze severní části Jihomoravského kraje a části Vysočiny budou k rychlíkům do České Třebové svážet autobusy.

„Delší jízdní dobu chceme lidem kompenzovat tím, že náhradní autobusy budou jezdit častěji. Alespoň některým cestujícím se sníží počet přestupů nebo docházková vzdálenost při přestupech,“ řekl ředitel krajského koordinátora dopravy Jiří Horský. Aby se zvládl nápor lidí, bude přistaveno 80 autobusů navíc.

Jak to bude jezdit?

*Mezi Brnem a Blanskem: Linka xS2B pojede v Brně na hlavní nádraží, linka xS2K ke královopolskému nádraží, které leží u silničního tahu na Blansko. Autobusy ale nebudou v Brně vyjíždět od hlavního nádraží, nýbrž z blízkého autobusového nádraží u hotelu Grand. V Králově Poli budou mít zastávku před nádražím, v Blansku také.

*Mezi Brnem a Adamovem: Lidé budou muset využít tramvajovou linku 4 a ve směru do Adamova přestupovat na autobus linky xS2A v zastávce Obřanská - u školy, v opačném směru na Proškově náměstí. Směrem do Brna linka pokračuje na Tomkovo náměstí, kde je možné přestoupit na trolejbusy a autobusy MHD. Dále pojede výlukový autobus ještě do zastávek Štefánikova čtvrť a Lesná, nádraží.

Zruší spoje na Slovensko

Další zásadní omezení vznikne ve spojení na Slovensko. Kvůli omezeným kapacitám tratě ruší Jihomoravský kraj vlakové linky mezi Břeclaví, Lanžhotem a slovenskými Kúty. Dříve oblíbené lokálky mezi Moravským Slováckem a slovenským příhraničím jezdit i nadále nebudou.

„Není po nich od lidí až tak velká poptávka. Navíc je vlak asi třikrát dražší než autobus,“ řekl Horský na adresu spojů z Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhou, Skalice nebo Trenčianské Teplé. Po trati z Hodonína do Holíče pak budou jezdit jen nákladní vlaky.

Otevřou nové zastávky

Naopak na modernizované trati z Brna do Střelic budou otevřeny dvě nové zastávky – a to v Ostopovicích a v Brně-Starém Lískovci. Zatímco cesta z Ostopovic nyní trvá do centra Brna téměř půl hodiny, nově se zkrátí na deset minut. Zastávka v Lískovci pak na plné využití čeká s dokončením tratě u bohunického kampusu.

