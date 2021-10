Nečekaného překvapení se dočkali v těchto dnech záchranáři, kteří koncem září vyjížděli do Tvarožné na Brněnsku k akutnímu srdečnímu infarktu staršího muže. Vnoučátka vděčná za záchranu dědečka totiž namalovala obrázky znázorňující zdravotníky v akci a prostřednictvím svých rodičů je poslala na centrálu jihomoravské záchranné služby v Brně-Bohunicích.

„Prvotní informace byla ta, že muž staršího věku nejprve přestal reagovat na oslovení a pak u něj došlo k zástavě oběhu,“ popsala případ mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Šlo doslova o vteřiny. Příbuzní muže běželi pro pomoc do nedaleké truhlářské dílny. Její zaměstnanci poskytli ihned první pomoc. Na lince 155 telefonu měli velkou oporu v operátorce, která jim radila, jak správně resuscitaci provádět. Záhy se ujali masáže srdce hasiči, kteří seniora předali posádkám zdravotníků.

„Muže jsme zaléčili, napojili na řízenou ventilaci a podařilo se nám obnovit jeho životní funkce. Zajištěného pacienta jsme pak s akutním infarktem myokardu převezli na koronární jednotku Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně,“ vysvětlila postup ošetřující lékařka Kateřina Oborská.

Daník a Natálka poděkovali kresbou

Nyní už je dědeček doma a zvolna se zotavuje. „To nás pochopitelně těší. A velkou radost nám udělalo i to, že vnoučata našeho pacienta nám poslala krásné obrázky jako poděkování. A na jednom výtvarném dílku je dokonce napsáno, že jsou na nás děti pyšné. Tak taková pochvala opravdu povzbudí, je to radost,“ podotkla lékařka, která u dramatické situace zasahovala.

