Ryby

Spánkové potíže a divoké sny spojené s blížícím se úterním úplňkem ve vašem znamení musíte překonat. Berte to jako malé varování před tím, co by mohlo stát. Nedělejte zásadní kroky! Pokud se jedná o lásku, budete sdílné a dopřejete si romantiku.