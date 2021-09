Štír

Pracovní nasazení by vám kdokoliv závidět. Neschází vám píle a kázeň. Jste vyrovnaní a moc dobře víte, co vaše kariéra potřebuje. Nepatříte k lidem, kteří by dělali dobré skutky, snažíte se výhradně pro peníze a případné povýšení. Bohužel to nebude jednoduché.