I když by se mohlo zdát, že slovo „ranhojič“ dnes najdeme už pouze v historických románech, opak je pravdou. Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně zachraňují speciálně vyškolené sestry – specialistky pro hojení ran - lidem končetiny pomocí larev.

Léčbu zavedli na klinice jako první v ČR. Sestra, která se stane ranhojičkou, musí zvládat ustát i nepříjemné pachy, práci s larvální léčbou, pohled na velké rozpadlé rány, musí umět naslouchat a mít schopnost motivovat klienta a podpořit ho v dlouhé cestě za vyléčením.

„Je to práce těžká, ale když vidíte úspěšně zvládnutou léčbu, spokojeného pacienta, kterému jste pomohli i k záchraně končetiny, jste šťastní a víte, že to, co děláte, má smysl,“ svěřila se vrchní sestra II. chirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně Markéta Zapletalová.

Larvy bzučivky

Terapie léčby ran jsou různé. Jednou z nich je i ta larvální. Jedná se o alternativní metodu léčení a čištění ran pomocí sterilních larev bzučivky zelené, které se v medicínském prostředí přezdívá biologický nůž.

Larvy lze použít při léčbě infikovaných ran a ran obsahujících mrtvou tkáň. „Larvy používáme například na léčbu ran u bércových vředů, proleženin, syndromu diabetické nohy nebo k vyčištění rány před transplantací. Larvy totiž dokáží produkovat vysoce účinné enzymy, které štěpí nekrotickou tkáň, živé buňky ale nepoškozují,“ vysvětlila Zapletalová.

Psychika je důležitá

Důležitou roli v této léčbě však hraje spolupráce pacienta i rodiny. Problémem totiž může být špatný psychický stav pacienta, nepříjemné vnímání pohybu v ráně a možnost krvácení z rány.

„Během léčby se musí řešit i nepříjemný zápach. Larvy podporují hojení ran, stimulují spodinu rány, zlepšují její prokrvení a podporují tvorbu granulační tkáně,“ upřesnila vrchní sestra.

Úspěšná je také podtlaková vakuová terapie. „Před lety jsme ji zaváděli jako vůbec první v České republice a velmi se osvědčila,“ uvedla hlavní brněnská ranhojička.

„Pracuji v nemocnici již 31 let a z toho se 26 let zabývám hojením ran. Péče o nemocné s chronickou ránou je složitý proces. Proto je důležité mít proškolený personál, mít vybrané sestry ranhojičky, které umí zhodnotit, popsat a zdokumentovat ránu, zjistit bolestivost rány u pacienta,“ zakončila Markéta Zapletalová.

