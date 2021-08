Netradiční metoda sekání trávy je příznivá pro klima – ochlazuje vzduch a snižuje prašnost. „Odborně se tomu říká mozaiková seč ve fázi. Je to způsob sečení, jakým se dá v zastavěné obci přistupovat, aby se myslelo i na přírodu. Jak na hmyz, tak i na ptáky, kteří vyzobávají semínka z travin. Tráva, když je vyšší, ochlazuje prostředí, zlepšuje klima v parném dni,“ říká starosta Kohoutovic Jakub Hruška.

U pirátského hřiště

Proč se trávník proměnil v obří písmeno? „Chtěli jsme, aby bylo jasné, že jsme jen nezapomněli posekat trávu, že se nejedná o omyl. Proto obrazec. Bavili jsme se o různých variantách. Nakonec jsme se ve spolupráci s neziskovou organizací Rezekvítek, který se už 30 let stará o chráněná území Brna a okolí, rozhodli pro písmeno K,“ vysvětluje starosta.

Přistálo UFO? V brněnských Kohoutovicích vysekali obří mozaiku z trávy. Autor: Archiv MČ Kohoutovice - Michal Velička

Obrazec je vidět z ptačí perspektivy. „Oblast se nachází mezi paneláky, lidé se mohou podívat z okna nebo z balkonu. Písmeno se vyskytuje nahoře kousek od točny Hájenka, v blízkosti pirátského hřiště mezi dvěma vysokými paneláky, odkud je to hezky vidět. Máme vytipované další lokality, kde bychom mohli mozaiku vytvořit. Plocha musí být velká,“ tvrdí Hruška.

Příště ještě složitější

Brňanům se nápad zalíbil. „Máme v plánu vytvořit ještě složitější obrazce, když vidíme, že se nápad setkal s pozitivní reakcí. Uvažujeme o šachovnici nebo labyrintu. Bludiště by určitě bavilo děti. Dokážu si i představit veřejnou diskuzi, která by rozhodla, co vytvoříme. Může rozhodnout i lokalita, v blízkosti obory bychom vytvořili například mozaiku zvířete,“ vysvětluje starosta.