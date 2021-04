Zpět

na

V roce 2016 to bylo velké drama. Trojice jihomoravských záchranářů jela do brněnských Jehnic, kde nastávající mamince začaly předčasně porodní bolesti. Na převoz do porodnice už nebyl čas. Začali proto rodit sami a na svět přišla Barunka. Její rodina nyní záchranářům poslala fotku, jak jejich dcera vyrostla.