Překotný porod se šťastným koncem prožila na Silvestra rodina z Brněnska a s ní i jihomoravští záchranáři. Mladé mamince Romaně z Brněnska scházely do plánovaného termínu ještě dva týdny, jenže náhle ji zaskočily vážné zdravotní problémy. Času nebylo nazbyt.

To vše se odehrálo v brzkých ranních hodinách posledního dne loňského roku. Tatínek okamžitě vytočil tísňovou linku a požádal o pomoc. Na místo vyslalo operační středisko záchranářskou posádku a posléze i lékaře v setkávacím systému.

Šlo o každou minutu

„Pacientku jsem vyšetřila, s kolegy jsme pak podali léky a poskytli infuzní terapii. Jednalo se o potenciálně život ohrožující stav. Bylo jasné, že maminka musí rychle do nemocnice a dítě přijde brzy na svět a že každá minuta je teď důležitá. Rodička totiž měla v anamnéze závažnou diagnózu, která neumožňuje bezpečný přirozený porod,“ popsala situaci lékařka Jana Hanzálková, která na místě zasahovala.

Maminka: Všem patří velký dík

Romanu sanitka převezla přímo na porodní sál, kde přišlo během krátké doby na svět zdravé a krásné miminko. „Tobík je v pořádku, má obrovskou chuť k jídlu a dobře prospívá. Chci moc poděkovat všem zdravotníkům, kteří se o to zasloužili. Těm na porodním sále, ale také lékařce a záchranářům, kteří se o mě postarali a bezpečně mě převezli do porodnice. Jak jsem byla ujištěna, rychlý zákrok záchranné služby napomohl k tomu, že máme zdravého syna. Všem moc děkuji,“ vzkázala do Brna s odstupem dvou týdnů od překotné události šťastná mamninka.

„Jsme moc rádi, že příběh měl šťastný konec. Chlapečkovi i jeho rodičům přejeme do života jen to nejlepší,“ dodala mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

VIDEO: Překotný porod za jízdy v autě.