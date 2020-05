Jihomoravští záchranáři si připsali na své konto další miminko, kterému pomohli na svět. Tentokrát to bylo v komplikovaných podmínkách na cestě mezi vinicemi u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Vše přesto dopadlo na výbornou. Maminka i miminko jsou v pořádku!

Záchranáři jeli k překotnému porodu ve čtvrtek odpoledne. „Miminko se ale nejspíš rozhodlo, že narodit se v porodnici je nuda… A tak vůz musel zastavit na polní cestě nedaleko Velkých Pavlovic,“ uvedla Michaela Bothová, mluvčí jihomoravské záchranky.



popsala své pocity lékařka Kateřina Oborská.

Pro Oborskou to přitom nebyla první podobná zkušenost. „Bylo to již po sedmé. Kolegyně Mirka, která mi pomáhala, zažila tuto situaci poprvé. Všichni zúčastnění byli moc šikovní a výsledkem je zdravé děťátko,“ dodala lékařka. Záchranáři přejí malé Lauře i jejím rodičům vše nejlepší do života.