„Podle informací bylo jasné, že miminko chce rychle na svět. Šlo o minuty. Zatímco sanitka už mířila na místo, dávala jsem rady tatínkovi, co má dělat,“ popsala „spolupráci“ operátorka jihomoravské záchranky Monika Mazálková.

Zatímco pro ni to byla rutinní záležitost, mladý muž měl náhle plnou hlavu starostí, aby situaci zvládl. Navíc musel ještě usměrňovat dovádějícího synka, který se očividně na příchod sourozence těšil.

„Musím říct, že maminka se držela výborně a tatínek skvěle spolupracoval, byl statečný a šikovný,“ pochválila Josefa operátorka. Za pár minutek bylo hotovo, improvizovaný porod proběhl rychle a bez komplikací. „Narodila se holčička, slyšela jsem ji plakat a to je vždy radost a úleva. Věděla jsem, že vše dobře dopadlo,“ svěřila operátorka.

Vaneska se má k světu

Těsně poté, co se miminko poprvé podívalo na svět, dorazila do Křepic na Břeclavsku lékařská posádka. Ošetřila děťátko i maminku a po poskytnutí přednemocniční péče pak oba dva převezla do porodnice.

„Malá Vaneska je zdravá a má se čile k světu. Gratulujeme statečné mamince Nele i šikovnému tatínkovi Josefovi a přejeme celé rodince krásné dny plné radosti,“ doplnila k radostné události mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Šťastný táta se navíc dočkal velkého uznání, pochopitelně především od žen, i na sociálních sítích, kam se informace o případu dostala. „Krásný příběh se šťastným koncem. Tatínek je frajer!“ napsala například Kateřina.

