Býk

Jen pomalu dokončujete všechny povinnosti. Přejete si, aby byl konec směny. Jsou to pro vás doslova muka. Jste opravdu velice vyčerpaní a přestáváte to zvládat. Doufáte, že se to brzy změní a vy se dostanete brzy na výsluní, jak jste zvyklí.