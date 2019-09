Sáhl do svých úspor, a přestože je v důchodu, nevyléčitelně nemocné Adélce (6) z Brna věnoval 300 000 Kč. Kdo je Antonín z (63) z Berouna, který se rozhodl nezištně pomoci neznámé dívence, i když sám má dvě děti, pět vnoučat a tři pravnoučátka? Je to muž se srdcem na pravém místě.

Vyučený opravář zemědělských stojů se nebál v životě postavit k žádné práci. „Řídil jsem tirák, pracoval jako dělník u pásu ve fabrice a posledních patnáct let před důchodem jsem se živil jako uklízeč. A pokud jde o peníze, tak ty budou a my nebudem,“ řekl Blesku Antonín.

Nikdy prý moc nerozhazoval. „Vždycky byla nějaká ta koruna, kterou jsem mohl uložit stranou. Mám to po rodičích. Táta s mámou mě naučili šetřit,“ říká. Před dvěma lety rodiče pochoval, majetek po nich prodal a peníze odnesl do banky.

délka: 03:07 Video Pan Antonín dal nemocné Adélce štědrý finanční dar. Jan Doležal, Jan Jedlička

Své blízké podělil

Antonín žije dvacet let ve šťastném manželství. Vlastní děti nemá, ale sňatkem s milovanou Jitkou (73) vyženil syna a dceru. „Jsme jedna velká rodina, na kterou jsem pyšný. Mám i pět vnoučat a tři pravnoučátka. Všechny jsem podělil, nikdo z nich nebude nikdy strádat. A ani já s manželkou nepůjdeme o žebrácké holi,“ dodal dobrosrdečný důchodce.

Proč ne na účet?

Když se Antonín rozhodl, že pomůže nemocné holčičce štědrým finančním darem, neváhal a jel za ní z Berouna až do Brna. „Peníze jsem neposlal na účet, protože jsem chtěl Adélku osobně poznat. Viděl jsem v tom i určitou symboliku. Když to lidé uvidí, třeba se rozhodne pomoci i někdo další,“ řekl.

Vnučka je jmenovkyně

Antonín nenabídl pomocnou ruku poprvé. Několikrát jsem poslal peníze na účty nejrůznějších nadací. Bylo to ale vždycky anonymní a neměl prý jistotu, že doputují tam, kam mají a budou použity tím správným způsobem. „Adélku jsem si vybral hned. Možná proto, že naše nejmladší vnučka má stejné jméno – Adélka.“

Čtenáři Blesk.cz před Antonínem smekají

Jako lavina zareagovali čtenáři, když v pondělním Blesku spatřili Antonína, jak dojaté mamince Adélky předává obálku plnou bankovek. Se štědrým finančním darem neváhal jet za holčičkou přes půl republiky. Obdiv a chvála ze strany čtenářů neberou konce. Tohle píší v internetových komentářích:

Úžasné gesto od pána a já před ním hluboce smekám. Jen ať penízky poslouží nemocné holčičce. Já bych si od jednotlivce takový obnos ale nevzal. Bylo by mně to vůči němu hloupé. Bedoslav

* To snad není ani možné, že se v Česku najde tak soucitný člověk. banany

* Obdivuhodný skutek v dnešním světě! Bohužel u těch, co by mohli pomoci, to nevidíme. deafista

Nevidomá Sárinka (7) hrála 700 lidem: Na hudebním „fesťáku" trumfla i Richarda Müllera

* Vzhledem k tomu, že má pán děti a vnoučata, je to nevšední a obdivuhodná pomoc. Smekám. egyptanka

* Moc hodný pán! Krásné gesto! VENDULA

* Tak štědrý čin. Zůstala jsem v němém úžasu. Pevně věřím, že rodiče naloží s penězi tak, aby mělo děvčátko šťastnější život. Přeji všechno dobré Adélce i dárci. Emte

* Je smutné, že se vyplácejí miliardářům dotace ve stovkách milionů na neživotaschopné projekty z peněz nás všech, a na naše děti se sbírají peníze po lidech. bullshit

* Tohle je ostuda státu a našeho zdravotnictví! Klobouk dolů před důchodcem. Voldemord

* Velkej borec! Tohle se jen tak nevidí! Miliardáři a milionáři sedí na penězích a nechali by si pro korunu koleno vrtat, obyčejný člověk, důchodce věnuje 300 tisíc na správnou věc! Holčičce i tomuhle pánovi přeji moc štěstí! josefvyskoc

Vojta (12) nechodí ani nemluví: Rodina shání peníze na pohybový přístroj, cvičení mu pomáhá

Čím trpí Adélka?

Nevyléčitelnou nemoc zvanou osteogenesis imperfecta, kterou Adélka má, způsobuje zmutovaný gen zodpovědný za tvorbu kolagenu typu I. Dochází tak ke ztrátě pružnosti a pevnosti kostí.

Adélce je 6,5 a už měla 11 zlomenin, nejvážnější byly zlomeniny obratlů. Kvůli nemoci má i ochablé svaly, venku se musí pohybovat na invalidním vozíku. Rodiče se ale nevzdávají, jezdí s ní do lázní, pomáhá jí cvičení a rehabilitace. Darované peníze rodina využije především na koupi auta, které je pro přepravu Adélky nezbytné.

Pokud byste chtěli Adélce pomoci, můžete poslat peníze na transparentní účet: 000000-3196976083/0800