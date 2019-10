Zpět

Je to Tonda, je červený, velký a vejde se do něj i invalidní vozík. Hlavně Adélka (6), která trpí vzácnou nemocí – zvýšenou lámavostí kostí, už není odkázaná na pomoc sousedů. Díky štědrému dárci panu Antonínovi (63) si rodina mohla konečně koupit auto. Poslouží na časté cesty do nemocnice, ale i na výlety, třeba do muzea koček, které holčička miluje.