Střelec

Jako živá voda na vás bude působit rozzářený obličej blízkého člověka. Díky dobrým zprávám dostanete znovu chuť do života. Nevrhejte se ale do ničeho po hlavě. Dostane se vám hodně času na to, abyste si uspořádali život přesně tak, jak ho chcete mít.