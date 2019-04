Mladá žena porodila v neděli večer svého synka cestou do porodnice na parkovišti v Čebíně nedaleko Brna. Přestože se rodička s tátou snažili dojet do porodnice, brzy bylo jasné, že miminko už čekat nebude.

Operátoři záchranky proto vyslali do Čebína v rychlé sanitce lékařskou posádku. „Z informací, které jsem měla, jsem pochopila, že děťátko velmi spěchá na svět, snažila jsem se uklidnit tatínka a poradit, co je třeba udělat, než na místo dorazí sanitka,“ svěřila se Romana Mikulicová, operátorka, která hovor na tísňové lince přijímala.

„Maminku jsme stihli dovést do sanitky, na parkovišti jsme však už zůstali, nebyl čas vyrazit do porodnice. Pak už šlo všechno ráz na ráz. Pomohli jsme na svět Filípkovi, je to zdravý kluk a má skoro čtyři kila. Tohle jsou pro nás krásné a nezapomenutelné okamžiky,“ říká o zákroku se šťastným koncem lékařka Nelly Knápková, které u porodu pomáhali kolegové Jana Knirschová a Jakub Stuchlík.

Chlapečka i maminku pak posádka odvezla do porodnice. Filípkovi přejeme hlavně hodně zdraví a rodičům gratulujeme, zvládli to na jedničku. „Moc děkuji všem zdravotníkům, kteří za námi přijeli, byli skvělí a já jsem za jejich přístup vděčný,“ raduje se tatínek malého kloučka.

