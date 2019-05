Zpět

na

Dalším úspěšným porodem doslova za „pochodu“ se mohou pochlubit jihomoravští záchranáři. Když byla posádka povolána k nastávající mamince do Modřic u Brna, bylo všem jasné, že do porodnice už to nestihnou. Rychlý zákrok se tak odehrál přímo v bytě paneláku nastávajících rodičů.