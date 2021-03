Ještě kousek zbýval a malý Toníček by se narodil na porodním sále. Jenže miminko se rozhodlo jinak a na svět vykouklo na zemi před nemocnicí ve Frýdku-Místku za asistence tatínka.

Bylo v sobotu po půlnoci, když manželé spěchali do porodnice, aby se mohli radovat ze svého druhého dítěte. „Na maminku to však přišlo ve chvíli, kdy vystoupila z auta. Lehla si do trávy a začala rodit,“ uvádí mluvčí nemocnice Jana Březinová.

Táta naštěstí stihl dát pod rodičku ale mikinu. Na člověka ležícího venku upozornili pacienti z nemocnice personál. Ten zalarmoval porodní tým.

Tatínkovi přispěchal na pomoc zdravotník a miminko si pak do péče převzali porodníci. Toníček s mírami 49 cm a váhou 3,4 kg je v pořádku. Jednou mu rodiče místo pohádky povyprávějí, jak dobrodružný byl jeho příchod na svět.

