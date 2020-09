Projít s kočárkem, nebo projet s invalidním vozíkem, je v některých částech ulice Veveří od začátku měsíce neřešitelný problém. Už tak úzký pruh pro chodce zužují schody do domů a zaparkovaná auta, která častokrát výrazně přesahují přes čáru jejich zóny. Chodník v některých místech nemá šířku dokonce ani metr, což je proti zákonným normám.



Lidé si z opravy utahovali

uvedla mluvčí magistrátu Kateřina Gardoňová.

Po nepovedené rekonstrukci se o chodníku na Veveří lidé hodně bavili na sociálních sítích. „Takže to chápu, že se nemá chodit pěšky, jezdit na kole apodobně, ale všude jezdit a parkovat autem. Není to fotomontáž? Tomu se mi nechce věřit, že to někdo navrhne, někdo další schválí a někdo to fakt udělá,“ ptá se na sociálních sítích Michal.

Gabriela chodí po Veveří každý den do práce. „Jen se slzou v oku jsem sledovala, jak to tady krásně prasí...vlastně renovují. Hanba!,“ má jasno. Smířlivý byl naopak Roman: „Lidé vlastní auta. Tak to prostě je. Někam je dát musí. Do tašky je nesloží. Všichni co tam bydlí, zásobují, opravují, budují, jezdí a parkují,“ tvrdí.