„Tento chodník má šířku pět metrů. Kolik ale reálně zbylo chodcům?,“ ptá se u fotografie maminky, která tlačí kočárek s dvojčaty skrz škvíru mezi zdí a autem na facebookových stránkách Brněnská Cykloguerilla.

Aktivisté zároveň vyzvali ty, kterým vadí, že se Veveří neopravila pořádně a najednou, aby přišli v úterý ráno na zastupitelstvo města Brna. Tam si budou moci se zastupiteli vše vyříkat.

Radši auta než lidi

„Takže to chápu, že se nemá chodit pěšky, jezdit na kole apodobně, ale všude jezdit a parkovat autem. Není to fotomontáž? Tomu se mi nechce věřit, že to někdo navrhne, někdo další schválí a někdo to fakt udělá,“ ptá se na sociálních sítích Michal.

Gabriela chodí po Veveří každý den do práce. „Jen se slzou v oku jsem sledovala, jak to tady krásně prasí...vlastně renovují. Hanba!,“ má jasno.

Smířlivý je naopak Roman: „Lidé vlastní auta. Tak to prostě je. Někam je dát musí. Do tašky je nesloží. Všichni co tam bydlí, zásobují, opravují, budují, jezdí a parkují,“ tvrdí. Těm, kdo se to nelíbí, vzkazuje: „Můžete bydlet někde na poustevně, tam auta nebudou.“