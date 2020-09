Zpět

Městská část Brno-Nový Lískovec plánuje, že vybuduje v jižní části Kamenného vrchu park a kapli. Kaple by mohla stát až 10 milionů korun, park v úvodní etapě tři miliony. V místě by radnice chtěla mít i vinohrad, vyhlídku nebo hřiště například s prvky pro parkour. Vše by mohlo být hotovo za dva roky.