Na pradávnou tradici zarážení hory navázali v sobotu vinaři z Bořetic na Břeclavsku. Prezident Svobodné spolkové republiky Kraví hora Bořetice a členové jeho vlády zakázali vstup do vinice. Porušení se bude tvrdě trestat. Na dodržování budou dohlížet hotaři.

„Kdo ukradne hrozen z vinohradu, nepřizná se a podvede tím úřední osoby, pana prezidenta, předsedu vlády a jím podobné, bude potrestán třema ranami akátovým kolkem po řiti. A to před celů dědinů. Tady na Vinckově náměstí,“ upozornil na porušení zákazu tambor. Výjimku mají jen vinaři, kterým vinice patří.



Na potvrzení zákazu byla vztyčena „hora“ tedy kláda, kterou zpevnilo 12 jistících kolíků. Ty zatloukli všichni čelní představitelé tohoto specifického státu, který si připomněl 20. výročí svého založení.

Prezidentem byl takříkajíc na furt ustanoven v listopadu 2000 Václav Petrásek. „Vznikli jsme, aby se nám podařilo dostat do sklípků vodu, do sklípků, ne do sudů,“ upozornil Petrásek. Republika Kraví hora vydala pasy, poštovní známky a propagační materiály. Platidlem republiky je jeden Kravihorec, který má v přepočtu cenu jednoho eura a je krytý vínem pokladu republiky.