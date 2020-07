Nejzasloužilejší loď sedmičlenné flotily na Brněnské přehradě je po 15 měsíců trvající opravě zpět na vodě. V plné kráse, 65 let poté, co ji stvořily šikovné ruce inženýrů a dělníků dopravního podniku. Původně Moskva, od roku 1992 po americkém partnerském městě zvoucí Dallas, aktuálně Morava.

Právě peripetie kolem názvu rozladily kapitána-veterána Gabriela Kovácse, který se ujal kormidla Moravy. „Můj názor je, že to měla být opět Moskva. Odpovídalo by to zkrátka tradici,“ svěřil se Blesk.cz před vyplutím. Moravu si ovšem vybrali Brňané v anketě, kterou vyhlásil magistrát.

„Já jí přeji, ať je okrasou nejen naší přehrady, ale celé Moravy a přiláká se spoustu nových cestujících,“ řekla primátorka Markéta Vańková (ODS) předtím, než legendu pokřtila lahví šampaňského. Celkem 35 tun vážící kráska uveze 150 pasažérů, náklady na kompletní rekonstrukci přišly na téměř 16 milinoů korun. Od roku 2013 je technickou kulturní památkou.

Ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek uvedl, že loď má zachované původní prvky, které jsou pro ni charakteristické. „Jsou to například motor a okna z tramvaje a další komponenty. Loď tak zůstane odkazem na práci zaměstnanců dopravního podniku, kteří ji před 65 lety sami v nemyslitelných podmínkách sestrojili zde na Brněnské přehradě," doplnil Havránek. Podnik má ve flotile sedm lodí včetně Moravy. V sezoně od dubna do října svezou 250 tisíc cestujících.

Moskvu alias Moravu postavili v dopravním podniku v roce 1955. Téměř 16 měsíců trvající rekonstrukce zahrnula práce mj. na hlabní palubě, kormidelním systému, elektroinstalaci vodotěsných přepážkách či požárním systému v podpalubí.