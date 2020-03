Beran

O víkendu máte čas na přemýšlení. S jedním členem rodiny jste stále na ostří nože, ale už vás to pomalu přechází. Možná dojde i na omluvná slova. V něčem jste se neshodli, ale to neznamená, že se budete navěky nenávidět. Už se na to vykašlete.