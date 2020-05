Milovníci projížděk po Brněnské přehradě alias Prýglu loděmi dopravního podniku poháněných elektromotorem se v sobotu dočkali. Nevadilo jim dvouměsíční zpoždění plaveb kvůli koronavirové epidemii, ani to, že na palubě platila bezpečnostní opatření včetně dezinfekce a nošení roušek.

Vůbec jako první vyrazila v plavební sezóně číslo 74 na vodu Vídeň, který naložila pouhou dvacítku pasažérů. Brzký ranní odjezd a proměnlivé počasí udělalo své. Navíc nedošlo na tradiční slavnostní nástup kapitánů, který byl z bezpečnostních důvodů zrušen.

Blesk.cz se nalodil na palubu lodi Dallas, kterou kormidloval kapitán Michal Kocourek (37). „Já jsem kapitán-brigádník, ale pochopitelně se těším. Bydlím kousek od přístaviště, přehrada je moje oblíbené místo,“ prozradil zkušený lodivod.

Posádka, tedy lodníci a kapitán, museli podstoupit nepříjemnost v podobě ochranných roušek. U vstupu čekala na cestující dezinfekce. Kdo zůstal na spodní palubě, musel si také nasadit roušku. Naopak při pobytu na čerstvém vzduchu na horní palubě a předepsaných rozestupech mohli pasažéři ochranu úst a nosu sejmout.

Hlavní zastávka, hrad Veveří

Cestující si mohli během hodinové plavby do Veverské Bítýšky vybrat z devíti zastávek, většina se těšila na hrad Veveří. „Je to paráda, kolem příroda, co si přát víc,“ svěřil se Ondřej Havelka.

„Letošní hlavní novinkou je nová zastávka Sokolské koupaliště, která nahradila dvě zastávky, a to stejnojmennou a Osadu. Leží na půli cesty mezi nimi, je bezbariérová a jsou u ní čtyři lavičky," prozradila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Nově mohou lidé také platit jízdenky na lodi platební kartou.

Hladinu brněnského Prýglu bude až do podzimu brázdit šest lodí s výjimkou mateřského Brna vesměs s názvy partnerských měst – Vídeň, Stuttgart, Lipsko, Utrecht a Dallas.