Možná až u soudu skončí spor mezi brněnským Vysokým učením technických (VUT) a společností Respilon, která v březnu oznámila výrobu tzv. zabijáckých masek. Ty měly dle vyjádření výrobce na 99 % usmrtit viry včetně koronaviru. Firma se přitom zaštiťovala u svých produktů na e-shopu jménem univerzity. VUT to ale odmítá.

Kauzu odstartoval tweetem z 9. dubna rektor VUT Petr Štěpánek, v němž firmu označil za „šmejdy“, a následně škola odstoupila také od společného projektu, který měl odstartovat letos a prostřednictvím devítimilionového grantu jej financovala Technologická agentura ČR. VUT podle deníku Právo pošle firmě písemnou výzvu k nápravě stavu, případně podá žalobu kvůli poškození dobrého jména a zneužití autorských práv.

Schůzka a podmínky k smíru

Zástupci společnosti ředitel Roman Zima a jeho manželka a jednatelka Jana Zimová poté požádali o osobní schůzku. K ní podle kancléře univerzity Kamila Gregorka došlo 24. dubna. Univerzita vyzvala Zimu a jeho manželku, aby splnili několik podmínek. Měli stáhnout údajně zavádějící tvrzení, přestat se zaštitovat jménem školy a vydat veřejně prohlášení, v němž bude vše vysvětleno a uvedeno na pravou míru.

100 tisíc roušek denně! Brněnská firma bude zásobovat hlavně český trh

Písemná výzva, pak žaloba

Termín, do kdy měl Respilon vše vysvětlit, ale firma podle kancléře nesplnila. „My jsme se s panem rektorem dohodli, že bychom připravili už definitivní písemnou výzvu. Tu nyní připravujeme a ještě neodešla. Pokud by na ni nezareagovali, tak přistoupíme k právním krokům,“ řek kancléř s tím, že cílem je stažení nepravdivých informací a ochrana autorských práv a duševního vlastnictví univerzity.

VUT požaduje i vysvětlení, na základě čeho Respilon využívá poznatky z výzkumu, který VUT před lety dělalo pro již neexistující Zimovu společnost Redspeare. Z této spolupráce mimochodem zůstal VUT doteď za touto firmou dluh zhruba 250 tisíc korun.

Zimová: Nemohu být konkrétnější

„K jednotlivým okruhům témat, která řešíme, mohu říct, že k nim přistupujeme tak, aby byla vyřešena k oboustranné spokojenosti. Nemohu být konkrétnější, protože celou zále­žitost nemáme uzavřenou,“ reagovala Jana Zimová pro deník Právo.

Termín spuštění výroby neznámý

Respilon zatím nezahájil slibovanou výrobu svých produktů v brněnském Technologickém parku, kam společnost přesouvá svůj výrobní závod a kde by se mělo vyrábět sto tisíc roušek denně. Rozjezd výroby firma avizovala na polovinu května.

VIDEO: Brněnská firma Respilon inzerovala vyvinutí roušky Virus Killer, která zadrží koronavir. Výroba zatím nezačala a VUT Brno nechce být s firmou spojována. délka: 00:45.00 Video Brněnská firma Respilon vyvinula roušku Virus Killer, která zadrží koronavir. Stát by měla od 200 korun. Jiří Nováček