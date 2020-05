Lukáš a Tomáš přitom v lese hledali mince z třicetileté války. Místo toho odkryli 20 centimetrů pod zemí šperk z mladší doby římské, kdy na našem území sídlily germánské kmeny Markomanů a Kvádů. Přivolaní odborníci místo rozšířili a prohloubili, jenže už nic nenašli.

„Nešlo o hrob, že by cennost někdo ztratil, není také moc pravděpodobné. Nabízí se ještě možnost uložení předmětu do země coby obětiny. Je to záhada,“ řekl Blesk.cz archeolog Ivan Čižmář.

Získaný artefakt patří do skupiny nákrčníků s hruškovitě tvarovaným zapínáním na jednom konci a knoflíkem na straně druhé. Byl vyrobený z tenčího zploštělého pásku a ozdobený nepravidelným kolkovaným ornamentem. Tento typ se objevuje v bohatě vybavených hrobech mladší doby římské, ale i na sídlištích z mladší doby římské (3. až 4. století n. l.). Na Moravě ale jde jednoznačně o raritu.

Zlatník odvedl kvalitní práci

Dávný mistr zlatnický každopádně odvedl profesionální práci. „Nákrčník vyrobený z ryzího zlata o hmotnosti 32 gramů představuje v prostředí středoevropského barbarika v době římské velmi neobvyklý nález,“ tvrdí archeolog. Orientační měření nákrčníku prokázalo 90 procentní obsah zlata s nepatrnou příměsí stříbra a mědi.

Cena šperku? V přepočtu na aktuální cenu zlata desetitisíce korun, na specializovaných aukcích vzhledem k jeho historické hodnotě jde o statisíce. O prodeji ale nemůže být ani řeč. Po ošetření skončí šperk v muzejních sbírkách a časem si jej nejspíš prohlédne i veřejnost.

Doba římská

V české archeologii se vymezuje obdobím od 50 let před naším letopočtem až do roku 350 nebo 380 našeho letopočtu, kdy území Česka obývaly převážně germánskými kmeny. Po celé toto období žily v Čechách kmeny Markomanů, na Moravě pak společně s Kvády.

VIDEO: Nečekaný objev ve sklepě ústavu v Tloskově.