„Dominik pokašlával celý den, zklidnil se, když dostal čípek s kortikoidy, jenže pak se záchvat opakoval. Večer jsem si řekla, že raději neusnu a budu ho hlídat,“ svěřila se Blesk.cz maminka klučíka. Jenže hodinu po půlnoci se Dominik začal dusit. Rodiče naštěstí nezpanikařili, něco podobného už v minulosti zažili s dcerkou Malvínou (8).

„Zabalila jsem syna do deky a vynesla ho ven na čerstvý vzduch, tak jak se doporučuje. Manžel mezitím volal záchranku,“ popsala Hana okamžiky hrůzy.

Rychlý převoz

Sanitka přijela v okamžiku. „Lékařka zkontrolovala Dominikovi obsah plic, změřila mu srdíčko a tlak a zjistila, zda se nedusí něčím v puse. A pochválila nás, že jsme mu už dřív nasadili čípek s kortikoidy,“ popsala postup zdravotníků Hana Liznová.

Následoval převoz matky a dítěte do boskovické nemocnice. „Napojili ho na kapačky, zamedikovali a podali mu koktejl minerálů na zavodnění organismu,“ shrnula hochova maminka, které se v tu chvíli ulevilo. Syn byl v nejlepších rukách.

Pochvala zdravotníkům

Posádka zdravotníků a lékaři za to od ní sklidila velkou pochvalu. „Byli úžasní, rychle přijeli a paní doktorka měla krásný přístup nejen k synovi, ale i k nám. Při převozu do nemocnice syn ještě dostal maňáska Františka a hned mu bylo líp. Vše dobře dopadlo, a to díky rychlému a perfektnímu přístupu. Proto posílám aspoň velké srdečné DĚKUJI za naši celou rodinu,“ popsala své pocity mladá maminka.

Událost zveřejnila i proto, aby o ní věděli všichni rodiče, kteří mají doma malé caparty. „Jsme rádi, že malému pacientovi je už dobře. Za milou pochvalu paní Haně děkujeme,“ reagovala mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

„Rodiče perfektně spolupracovali, musím je pochválit. To je faktor, který je v podobné situaci velmi důležitý,“ dodala lékařka Anna Vykoukalová, která zmíněného večera Dominika ošetřovala.

Co je laryngitida

Je to poměrně běžné dětské virové onemocnění. Virus způsobuje zánět sliznice hrtanu, která může otékat, což dítě dráždí ke kašli, může se mu také hůře dýchat. Na štěkavý kašel zabírá studený až mrazivý vzduch, pomoci mohou obklady krku. Pokud se stav zhoršuje, je možné podat kortikoidy v čípku nebo tabletách a vyhledat lékařskou pomoc.

