Vodnář

V tomto týdnu chrlíte nápady a čekáte, že se dostanou k realizaci. Jenže to jste na omylu, protože se s vámi nechce nikdo ani bavit. Zkoušíte nejrůznější postupy, ale je to marné. Nechte to plavat, třeba se to postupem času zlepší. Ale nyní ne!