V Brně zoufale hledají způsob, jak z veřejných peněz nasytit stále větší apetit promotéra mistrovství světa motocyklů, soukromé španělské firmy Dorna.

Magistrát kvůli tomu svolal ve středu dokonce mimořádné zastupitelstvo. Pokud totiž město spolu s krajem nezaplatí prostřednictvím svého Spolku pro pořádání GP do pátku Dorně dlužných 20 milionů korun, Velká cena Moto GP po půl století v Brně definitivně skončí.

Španělský promotér Velké ceny Brna: Do pátku pošlete 20 milionů, jinak motorky končí

„Jsou tři varianty řešení. Zápůjčka města Brna, vyrovnávací platba 7,5 milionu korun poskytnutá Spolku nebo prohlášení insolvence Spolku,“ nastínila před hlasováním primátorka. Insolvence by přitom znamenala okamžitý konec závodění v Brně.

Brněnští zastupitelé navrhli poskytnout Spolku takzvanou vyrovnávací platbu ve výši 7,5 milionu korun. Stejné peníze musí dát ve čtvrtek i kraj. I když se peníze najdou, stále nebude „pohromadě“ celých požadovaných 20 milionů, ale „jen“ 15.

V roce 2021 čtvrt miliardy?

Podle primátorky Vaňkové je zásadní položkou celého financování Velké ceny zalistovací poplatek. Tím podmiňuje Dorna zařazení brněnského závodu do kalendáře Mistrovství světa. „Pokud do financování nepromluví vláda, tak nám to problém nikdy nevyřeší. Alfou a omegou celé věci je výše státního příspěvku,“ dodala.

„Dojení“ veřejných rozpočtů státu přitom nemá být ani zdaleka konec. „V roce 2021 a pro další roky, má Dorna představy o zhruba dvojnásobném zalistovacím poplatku než činí dosud,“ upozornil náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Celkem se z peněz daňových poplatníků už nyní sype Španělům neuvěřitelných 112 milionů korun ročně!

A Dorna má představu, že se od roku 2021 dvojnásobně zvýší poplatek na 9 milionů eur, což znamená v aktuálním přepočtu zhruba 233 milionů korun.

Plaťte a mlčte!

Smlouvy ohledně Velké ceny jsou přitom sepsány tak, že město s krajem dokonce dluží 10 milionů korun i soukromému Automotodromu. Ten svůj okruh totiž na závody Spolku pronajímá.

Velká cena motorek v Brně bude, i kdyby na chleba nebylo! Prodělečný podnik žije z našich daní

Otce motocyklového závodníka Karla Abrahama st., který je hlavním akcionářem Automotodromu, chce proto vedení magistrátu požádat, aby městu počkal a spokojil se s úhradou dluhu z prodeje lístků na příští rok. „Jednali jsme s panem Abrahamem. Je na dovolené, sejdeme se za týden,“ uvedla primátorka.

Výsledek hospodaření Spolku za rok 2019 bude podle primátorky vyrovnaný. V hospodaření stále ovšem zůstává ztráta z minulých let, nejsou totiž doplaceny mnohamilionové závazky. Nelibost části brněnské veřejnosti s touto praxí však roste.

Brno a kraj platí, soukromník inkasuje

Spolek dluží kromě Dorny i Automotodromu. Částka je téměř 10 milionů korun „Především za nájemné a poskytování záchranné služby,“ upřesnila primátorka.

Spolek města a kraje je podle smlouvy z roku 2015 dokonce povinen udržovat soukromý automotodrom po celý rok tak, aby byl způsobilý pro konání závodů Moto GP. „Privátní sektor vyzobává rozinky a veřejný sektor platí,“ namítl opoziční zastupitel Ivan Fencl (SPD).

Brno přitom nemá páky smlouvu vypovědět. Primátorka dokonce připustila, že Spolek bude muset příští rok řešit i opravy dráhy.

Dominantním vlastníkem španělské společnosti Dorna, šéfované Carmelo Espeletou, jsou penzijní fondy.

VIDEO: Záběry na kempy v okolí Masarykova okruhu z policejního vrtulníku.