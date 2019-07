I se svým malým dítětem proto rychle utekli z domu a schovali se u sousedů. Ještě předtím ale duchapřítomně zabouchli dveře do zahrady, jimiž se obávaný škrtič do místnosti dostal. Tím zabránili jeho úniku do zahrady.

Od sousedů pak vyděšení manželé alarmovali městskou policii. „Odchytář pak v domě objevil metrovou krajtu královskou. S použitím speciálních kleští a vaku se mu ji podařilo zajistit,“ řekl strážník Jakub Ghanem.

Původ je neznámý

Nebezpečný had skončil vzápětí v záchranné stanici. Odkud se dospělý samec krajty na pozemek u řečkovického domu dostal, zatím není jasné.

Při setkání s hladovou krajtou může jít i o život. Urostlá krajta dokázala například díky své pružné čelisti pozřít celého uhynulého krokodýla.

Velcí hadi se v ulicích Brna objevují ojediněle. Strážníci odchytili krajtu naposledy v roce 2010 před obchodem v Bystrci. V letech 2011 a 2013 pak v Židenicích a centru Brna narazili na hroznýše královské.

