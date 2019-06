Mistr ho stvořil v pouhých dvaceti letech! „Paradoxně se tak stalo krátce poté, co Muchu nepřijali na pražskou Akademii výtvarných umění kvůli nedostatku talentu,“ upozornil na paradox dějin ředitel Diecézního muzea v Brně Martin Motyčka.

Budoucí světoznámý umělec se v době vzniku díla živil jako malíř divadelních kulis a opon ve vídeňském divadle Ringtheater. „V uvedeném roce přitom namaloval pouze dva obrazy. Tento a portrét své sestry Anděly,“ dodal Motyčka.

Mezi další unikáty výstavy patří obraz Nejsvětější Trojice jako osoby se třemi tvářemi neznámého autora nejspíš z německých zemí. Toto ikonografické zobrazení bylo v 17. století zakázáno papežem Urbanem VIII., protože podobným způsobem byl ztvárňován i ďábel.

Výstava v kryptě katedrály na Petrově

Takřka neznámý obraz slavného malíře spolu s dalšími pozoruhodnými díly bude k vidění v rámci výstavy Dokonalá jednota – Zobrazování Nejsvětější trojice ve výtvarném umění v kryptě brněnské katedrály od 14. června do 29. září 2019. Denně mimo pondělí od 10 do 19 hodin, ve čtvrtek do 16.15 hodin.