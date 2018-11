Trezor se nachází v budově na Jakubském náměstí, kde do loňska sídlila Česká televize. „Je tam ještě ze 30. let 20. století, kdy tam byla německá banka. Poté, co se do budovy nastěhovala Česká televize, využívala ho jako svůj archiv,“ vysvětila Zuzana Gábiková z realitní kanceláře HOME Hunters, která soutěž na využití trezoru vypsala.



Trezor je v 1. podzemním podlaží a má rozlohu 33 m2, zázemí má dalších 92 m2. „Na návrhy čekáme do 30. listopadu ZDE. Vítěze vybereme do 20. prosince. Oceníme přitom tři nejlepší návrhy částkami 8, 4 a 2 tisíce korun,“ upřesnila Gábiková.

„Pokud by chtěl autor vítězného návrhu jej přímo zrealizovat, majitel domu je ochoten jej finančně podpořit,“ zdůraznila Gábiková s tím, že na exkluzivní otevírací párty budou přizváni úplně všichni, kdo pošlou svůj nápad.

