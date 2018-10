Býk

Nepouštějte se do předem prohrané debaty s člověkem, který je evidentně vzdělanější či moudřejší než vy. Přineslo by vám to jen zklamání. Užitečnější bude, domluvíte-li si nějakou konzultaci, abyste dohnali, co jste v poslední době v oboru zameškali.