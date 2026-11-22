„Není to tak jednoduché najít někoho, kdo by v té roli mohl být. Musí mít nějaké vystupování, musí umět francouzsky, musí umět jezdit na koni. Nechceme jen někoho nahodilého, kdo se obleče do uniformy, leckdy ještě špatné. Chceme osobnost, která se na to hodí," uvedl za organizátory Miroslav Jandora.
Několik kandidátů se našlo, nicméně žádný nepřesvědčil organizátory, že je ten pravý. „Marc Schneider byl coby Napoleon výjimečný. Měl respekt mezi účastníky, uměl jezdit na koni, jednoduše to měl v sobě,“ zdůraznil Jandora.
Císaře Napoleona hrál 20 let
Američan Schneider francouzského panovníka ztvárňoval posledních 20 let, loni se ale s postavou rozloučil. „Byla to největší pocta, které se mi mohlo dostat," uvedl tehdy s tím, že Napoleon patřil už v dětství k jeho hrdinům.
Bitva u Slavkova, známá také jako bitva tří císařů, se odehrála 2. prosince 1805 východně od Brna. Francouzská armáda porazila spojené rakousko-ruské síly. Vojenští historikové vyzdvihují mistrně zvolenou taktiku francouzských vojsk. Výsledek bitvy potvrdil Napoleonovu dominanci v Evropě.
Vzpomínková akce Austerlitz 2026, věnovaná 221. výročí bitvy tří císařů, se letos uskuteční na slavkovském bojišti a v jeho okolí 27. až 29. listopadu. Organizátoři očekávají účast přibližně 1200 nadšenců z celé Evropy, 60 koní a 15 děl.
VIDEO: Rekonstrukce bitvy tří císařů u Tvarožné.