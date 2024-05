Mezi třiceti umělci z celého světa a patnácti bodyartisty nechyběl ani ředitel mexického sdružení živých soch Miguel Moctezuma (38). „Patří mezi dvacet nejlepších živých soch na světě,“ upozornila zakladatelka uměleckého seskupení Živé sochy Sinela a ředitelka festivalu Zdeňka Rylka Dovályová.

Miguel nezklamal ani tentokrát, když originálně vzdal hold stavitelům železnice v Mexiku. „Pózuji rád v metru v hlavním městě a vychutnám si reakce kolemjdoucích. Nejvíc mě baví, když se lidé zastaví a myslí si, že jsem socha,“ řekl Blesk.cz umělec, který prý nejvíc vydržel stát bez hnutí hodinu a půl.

Své zálibě se věnuje naplno dvanáctým rokem. Nejvíc miluje zlatou barvu, která na něm vévodila i ve Slavkově. „Lidé mají rádi, když se fantazii meze nekladou. To je i moje filozofie,“ podtrhl Moctezuma.

Video Video se připravuje ... Festival živých soch nadchl na zámku ve Slavkově TV Blesk Zdeněk Matyáš

„Z pohledu diváka to možná vypadá pouze na líčení a barvení kostýmů. Je to ale časově náročné už od zpracování kostýmu, kdy musí být umělec všestranný. Stává se návrhářem, krejčím, dekoratérem, malířem, ale i zámečníkem, kutilem, a někdy až elektrotechnikem,“ zdůraznila Dovályová.

Festival přitahuje legendy

V roce 2022 se na festivalu živých soch ve Slavkově představil i Portugalec Antonio Santos přezdívaný Staticman. Za pětatřicet let vystupování stihl pokořit šest světových rekordů. Nejdelší čítal přes dvacet hodin stání bez jediného pohybu, čímž se zapsal na devět let do čela žebříčku Guinnessova světového rekordu. Je také držitelem titulu za nejpomalejší chůzi.