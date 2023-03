Nově je k vidění kovový meč starý více než dva tisíce let. U Adamova jej objevil a do muzea odevzdal Michal Bušek. „Původně jsem si myslel, že se jedná o nějakou důstojnickou dýku SS. Meč byl rozlomený na několik částí,“ popsal objev hledač.

Římany připomene faléra, tedy kovová destička s plasticky vyobrazeným obličejem. „V minulosti sloužila jako ozdoba zbroje římských legionářů. Amatérský hledač ji našel u Černé Hory,“ prozradil archeolog Marek Novák.

Vystavena je i stříbrná mince z počátku 6. století, z období stěhování národů. Razili ji Ostrogóti. „Je to jedinečná záležitost i v rámci střední Evropy,“ upozorňuje Novák.

Ten si spolupráci s hledači kovů, vesměs spolupracovníky muzea, pochvaluje. „Díky tomu máme možnost lépe rekonstruovat obraz pravěkého i středověkého období na Blanensku,“ shrnul archeolog.

Replika pohřebního vozu z halštatu

Stálou expozici Cesta do pravěku Blanenska obohatila také rekonstrukce halštatského pohřebního vozu z období 700 – 450 př.n.l. Jeho zbytky objevil na pohřebišti v Býčí skále v Moravském krasu před 150 lety badatel Jindřich Wankel. Kola byla okovaná železnými plechy, dřevěná korba plechem z bronzu.

„Takový vůz si mohli dovolit jen bohatí lidé, elita. V současném měřítku bych to přirovnal třeba k Lamborghini nebo Ferrari,“ tvrdí archeolog Novák.

Kdy do muzea

Stálou výstavu Cesta do pravěku Blanenska i další expozice lze navštívit v Muzeu Blanenska do konce března od úterý do soboty, vždy 10 -17. hodin. Od dubna do října pak od úterý do neděle, vždy od 10 do 17. hodin. Vstupné základní 100, snížené 50 korun (děti 6-15 let, studenti, senioři, ZTP ). Rodinné 200 korun (2 dospělí + 3 děti).