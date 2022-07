Beran

Od svých blízkých očekáváte maximální podporu, ale máte dojem, že je jim to jedno. Milí Berani, to si něco zamlouváte. To vše prožíváte kvůli nevhodné kvadratuře Merkuru s Jupiterem. Tito dva vesmírní vládcové jsou v opozici a vůbec vám nepřejí.