Komiksová díla jsou rozčleněna do tří etap. Do roku 1945, v období 1945 až 1989 a na současné tvůrce. „Je zřejmé, že kdysi podceňovaná komiksová vizuální forma se v poslední době rozprostřela do mimořádné žánrové pestrosti a že už řadu let necílí jen na děti a mládež," řekl kurátor Tomáš Prokůpek.

Výstavu tvoří hlavně originální kresby, návštěvníci si tak udělají přesnou představu o stylu jednotlivých kreslířů, neovlivněnou dobovými limity reprodukčních technologií. „Výstava ukazuje krásu uměleckého originálů, působivost obrazu v prapůvodní podobě,“ poznamenal druhý z kurátorů Pavel Kořínek.

Komiks si zkusil i Šíma

Raritou je objev v podobě scénáře a kresby Kůň Pu, dílo slavného malíře Josefa Šímy z roku 1928. „Šíma si vyzkoušel i komiks, ale pak se jeho umělecká dráha vydala jinam, ke světové slávě,“ upozornil Prokúpek.

Kurátor Tomáš Prokůpek o výstavě českého komiksu

Kromě známých jmen jako jsou Josef Lada, Ondřej Sekora nebo Kája Saudek, návštěvník posoudí i výtvory tvůrců pozapomenutých, slovenských autorů či žen, které do vyloženě mužského fenoménu postupně vkročily.

Výstava pro všechny generace

Současnou tvorbu reprezentuje Pavel Čech, který komiks pokládá za svobodnou a hravou tvůrčí formu. Ocenil odvahu průkopníků žánru, kteří vstupovali do neznámých vod. „Já už se mohu inspirovat tisícem různých stylů a námětů," prohlásil výtvarník.

Výstava na Zelném trhu potrvá do února příštího roku. „Je vhodná pro všechny generace. Starší návštěvníci tam třeba najdou obrázky, ke kterým mají důvěrný vztah z dětství či dospívání,“ řekl kurátor.