Ve čtvrtek bylo kluziště s mantinely slavnostně „odemknuto“. Výhodou je, že může být využíváno téměř po celý rok s výjimkou léta, tedy od podzimu do jara.

„Celkové náklady na pořízení projektu byly 2 878 590 korun. O provoz kluziště se bude starat městská část Brno-Medlánky,“ upřesnil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Navrhli ho lidé



Kluziště vyřešilo vysokou poptávku po bruslení v Brně. Letošní možnost si zabruslit v zimě navíc dosti omezila epidemie koronaviru. Sportovat se mohlo jen omezeně.

délka: 00:15.02 Video Brňané rozhodli: Chceme nové umělé kluziště! Bylo slavnostně otevřeno v Medlánkách. Markéta Malá

„Jsem rád, že se lidé v Brně zajímají o sportovní vyžití, a věřím, že umělé kluziště poslouží dětem i dospělým a bude hojně využíváno,“ uvedl náměstek primátorky a dodal, že projekt kluziště vymysleli sami Brňané.

Občané Brna totiž mohou sami navrhovat projekty, o kterých se pak následně hlasuje online v anketě města s názvem „Dáme na vás“. Podle toho se pak rozděluje část rozpočtu města. Díky návrhům Brňanů už vznikla například nafukovací sportovní hala v Řečkovicích. Projekt umělého kluziště navrhl před dvěma lety Martin Mohapl a nápad získal velkou podporu více než dvou tisíců hlasů.

Nové nápady

Chybí ještě doladit několik detailů. Doplněny budou lavičky a speciální povrch před kluzištěm. „I letos mohou obyvatelé města podávat své nápady pro lepší Brno, a to do 15. května včetně. Podporu podaným projektům mohou udělovat do 31. května v galerii projektů na webu participativního rozpočtu. Veškeré informace jsou k dispozici na adrese www.damenavas.brno.cz,“ doplnil Koláčný.