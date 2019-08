Ve středu 21. srpna bude brněnské výstaviště hostit legendární americkou punk rockovou hudební skupinu The Offspring. Koncert je součástí oslav čtvrt století existence festivalu Rock for People. Vstupenky stojí 1190 Kč a jsou téměř vyprodány.

„K narozeninám jsme chtěli udělat něco výjimečného. Offspring byli na festivalu v roce 2016 nejžádanější. Není to typický koncert, kdy přijdete večer, poslechnete si kapelu a vše končí. Brány výstaviště se otevřou již ve tři hodiny odpoledne a zájemci mohou poslouchat koncerty celý den. Čekají na ně i atraktivní předkapely – Burning Steps, WSTR a Ignite,“ říká Milan Paul z pořádající agentury Ameba.

Zvláštní požadavky nemají

Jsou známí punk rockeři primadony, které mají mnoho neobvyklých přání? Nebo jsou to naopak skromní kalifornští hoši? „Na to, o jak významnou kapelou se jedná, tak jsou požadavky velmi skromné. Nemají žádné zvláštní nároky. Kuchaře dodáme my a jídlo bude v duchu domácí kuchyně,“ usmívá se David Nguyen, Band Manager Rock for People.

Kapela bude letos v České republice koncertovat jen v Brně a na hradě Loket. Tam koncert proběhne už v úterý. Chtěli vidět i jiné kouty republiky než Prahu, v níž hráli loni.

„Bavili jsme se s manažery kapely, že Česká republika není jen Praha, máme tu další krásná místa a města. Nápad se jim líbil. Loket se pyšní nádhernou scenerií a v Brně je ideální zázemí pro velkou kapelu,“ vysvětluje Paul.

Chtějí vidět brněnské památky

Kapela po vystoupení v Brně plánuje v moravské metropoli přespat. Rádi by se také prošli městem a pokochali se pohledem na nejznámější brněnské památky. „Pokud bude čas, tak se kapela ráda podívá po Brně. V rámci tour se ovšem těžko odhaduje, zda bude čas či ne,“ tvrdí Nguyen.

