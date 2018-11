Den veteránů se v České republice slaví od roku 2001. Tradice křížů je ale mladší. Na Moravském náměstí se zatloukají do země teprve poslední tři roky. „Kříže na náměstí zůstanou až do začátku příštího roku, pokud to počasí dovolí,“ řekla organizátorka akce Barbora Hovková.

Právě před třemi lety zemřel veterán Stanislav Spáčil, který se pravidelně účastnil oslav Dne veteránů v Brně. "Dožil se neuvěřitelných 107 let. Vzpomínal na obě světové války. Do Brna jezdil sám autobusem a až do 105 let byl zcela soběstačný. Spáčil se zúčastnil i odboje proti fašistům, rozbíjel vojenskou techniku a šířil letáky," vypráví Lucie Navrátilová, která se účastnila oslav narozenin zesnulého veterána před pěti lety.

Také na oběti první světové války se v Brně vzpomínalo. Na Moravském náměstí bylo připraveno polní ležení a ukázky historických zbraní a nemocnice z první světové války. „Symbolické uctění památky padlých v první světové válce bylo doprovázeno i zvoněním zvonů,“ řekl Radek Štěpánek z magistrátu města.

Pomáhat veteránům

„Dětský sbor Brno zpíval hymnu a také oblíbenou píseň Tomáše Garrigua Masaryka Ach synku synku,“ prozrazuje Jan Kuks z Projektu o péči o válečné veterány. Cílem projektu je napomáhat válečným veteránům k aktivnímu zapojení do života společnosti.