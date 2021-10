„Nový dům bude stát na budoucí Brněnské třídě, a ač se to tak nyní jevit nemusí, bude to velmi dobrá lokalita. Zároveň chceme využít, že v místě vlastníme dva bytové domy – Rumiště 7 a 11. Nabízí se možnost jejich nástavby. Vzniklo by tak asi deset dalších nájemních bytů,“ uvedl náměstek pro bydlení Jiří Oliva (ČSSD).

Uzavřený blok

Tři městské bytovky by tak spolu s dalšími budovami vytvořily uzavřený blok s vnitřním dvorkem mezi současnou ulicí Rumiště z jedné strany a nově vzniklou Brněnskou třídou.

Brno nyní hledá projektanta, který by stavbu navrhl a práce zkoordinoval s výstavbou Brněnské třídy a obnovou říčky Ponávky.

V současnosti je brownfield zastavěn objekty bývalého Dřevopodniku, které město musí nejprve zbourat. Náklady podle odhadu dosáhnou zhruba jedné miliardy korun. Do roku 2024 chce mít město hotový projekt. Následovat budou demoliční práce a začne výstavba, hotovo by mohlo být v roce 2027.