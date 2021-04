„Je jisté, že se stavba dotkne dopravní situace ve městě. Už nyní ale děkujeme občanům za trpělivost. Věřím, že výsledek bude stát za to, v našem městě začne konečně mizet to, co nás dlouho trápí a obtěžuje,“ uvedl starosta Michal Boudný (ČSSD).

Pro Slavkov jde o jednu z největších dopravně-stavebních akcí za uplynulá desetiletí.

Začne se už koncem týdne

Omezující dopravní značky stavebníci rozmístí zřejmě na konci tohoto týdne, začne se se stavbou kruhové křižovatky u ulic Slovákova, ČSA a Polní. V této lokalitě se bude pracovat zhruba čtyři měsíce.

Po celou dobu bude křižovatka neprůjezdná a navazující ulice budou označeny jako slepé. Semafory tam budou řídit provoz pouze autobusů, integrovaného záchranného systému, popelářů a technických služeb. Ostatní dopravu stavbaři svedou na silnici I/50, tedy na obchvat města.

Nový parking

Ještě letos mají stavaři v plánu kompletně zrekonstruovat ulice Slovákova (od ulice Nerudova), ČSA (úsek pod náměstím), Boženy Němcové a Lidická. Stavba se dotkne i obyvatel ulic ČSA (v úseku u Technických služeb), Fügnerova, Brněnská a Polní, kde budou kvůli průjezdnosti ulic rozmístěné značky „zákaz zastavení“. Příští rok je v plánu oprava Špitálské a Bučovické.

„Žádáme obyvatele, aby si po dobu oprav našli vhodné parkování v okolních ulicích. Zejména pro obyvatele ČSA jsme otevřeli také velkou parkovací plochu za autobusovým nádražím. Přístupná ale bude samozřejmě i dalším řidičům,“ uvedl Boudný.

Výše investice je zhruba 116 milionů korun, z toho asi 80 milionů korun bude hradit Jihomoravský kraj. Kromě průtahu stavbaři opraví i přilehlé chodníky, veřejné osvětlení, vzniknou i odstavné plochy pro auta či nové přechody.