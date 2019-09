Továrnu začal stavět ještě na konci 80. let minulého století státní podnik Ergon, vznikla však jen hrubá stavba. Poté, co firma skončila v konkurzu, hala vystřídala několik vlastníků.

Postupně chátrala, stala se z ní noční můra i pro místní radnici. Zvláště když si ji „oblíbili“ bezdomovci a sběrači kovů.

Společnost Developer Brno Hády nyní našla společnou řeč s městem, co s torzem podniknout. „Je to vůbec poprvé, kdy jsme se při plánování takovéhoto projektu jasně s developerem dohodli na tom, jaké služby a vybavení vznikající čtvrť lidem nabídne. Je to první vlaštovka, a tak by to mělo být,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Podle stavebního záměru by měly v oblasti vzniknout bytové domy s celkem 131 bytovými jednotkami, 2 tzv. viladomy s 21 bytovými jednotkami a 13 rodinných domů po jedné bytové jednotce. Počítá se i s náměstím s obchody a službami.

V lokalitě nově vznikne 273 parkovacích míst, z toho 54 povrchových, 33 parkovacích stání u rodinných domů a zbývajících 186 míst bude v podzemních parkovištích. Součástí stavebního záměru je i vybudování veřejného osvětlení, napojení na vodovod, kanalizaci a další sítě, vybudování zelených ploch atd.

Stavět se může začít do 2 let

Celkem podle odborného odhadu stavebníka vyjdou práce na 99 milionů korun. Začít stavět by se mělo do dvou let. Smlouvu mezi společností Developer Brno Hády a městem musí ještě posvětit zastupitelstvo.

