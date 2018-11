Týká se to Bosonoh, Maloměřic a Obřan, Líšně, Tuřan a části Brno-jih. V roce 2023 už by mělo mít Brno kanalizaci na většině míst. Chybět bude jen ojediněle v některých ulicích nebo třeba u rekreačních objektů na přehradě.

Rada města dnes vyhlásila výběrové řízení na firmu, která práce provede. „Vznikne přes 15 kilometrů splaškové kanalizace, deset kilometrů dešťové kanalizace a přes pět kilometrů vodovodu,“ uvedl primátorův náměstek Richard Mrázek. Investice dosáhne částky miliardy korun bez DPH.

Projekt obsahuje pět dílčích částí. V Bosonohách zahrnuje dostavbu oddílného kanalizačního systému, v Líšni dostavbu splaškové kanalizace. V Maloměřicích a Obřanech se investice týká dostavby stokové sítě.

V Tuřanech se akce týká místní části Dvorska a v části Brno-jih se dostaví kanalizační síť včetně komunikace. „Až se projekt zrealizuje, uleví se domácnostem, které se teď musejí starat o to, kdy vyvážet jímku a jak dále nakládat s odpady,“ dodal Mrázek.