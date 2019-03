„Předpokládané náklady jsou 900 milionů korun,“ řekl novinářům náměstek primátorky Oliver Pospíšil. Náklady by pokrylo město z peněz z bytového fondu, polovinu by ale mělo dostat zpět od účastníků družstevního bydlení.

Lokalita Kamenný vrch II je nad ulicí Petra Křivky v městské části Nový Lískovec. Brno ji považuje za jednu ze základních rozvojových lokalit. Radní Brna tento týden aktualizovali záměr výstavby.

„Proti původnímu záměru se změnil zejména postup. Ve východní části měly být tři etapy, které jsme nyní sloučili do jedné. Západní část lokality zůstává jako rezerva pro bytovou výstavbu s časovým odstupem asi deset let. Od té východní je oddělená plánovaným parkem,“ uvedl Pospíšil.

Družstevní bydlení

Ve východní části má být v příštích letech až 300 bytů. Z toho 150 město využije pro družstevní bydlení, což jako novinku schválilo loni. Město založí se zájemci o byt družstvo, které si vezme hypotéku a za ni se na pozemcích města postaví dům.

Po splacení hypotéky město z družstva vystoupí a byt přejde na majitele. Tím pádem by polovinu nákladů z odhadovaných 900 milionů korun mohli pokrýt právě členové družstva.

Zájem je

Brno už loni nasbíralo přes 700 žádostí o družstevní bydlení. Žádat mohli Češi nebo lidé ze států Evropské unie ve věku od 18 do 36 let s měsíčním příjmem samoživitele nebo páru od 35 tisíc do 50 tisíc korun čistého. Nesmí vlastnit nemovitost a musí mít našetřeno od 400 tisíc do 700 tisíc korun, zbytek se doplatí v měsíčních splátkách.

Zbylé byty, které mají vzniknout na Kamenném vrchu II, by sloužily mladým rodinám, seniorům nebo handicapovaným. Brno vlastní téměř 30 tisíc bytů, což je asi 15 procent z celkového počtu bytů ve městě. Zbytek je v soukromém vlastnictví.

