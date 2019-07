Za každé další auto budou abonenti platit 18 tisíc korun ročně. Rezidenti, tedy lidé s trvalým bydlištěm v místě, zaplatí za první auto 200 korun, za druhé 8000 a za každé další 12 tisíc.

„O přesném termínu, kdy si lidé budou moct žádat o nové oprávnění, budeme informovat,“ řekl radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Podmínky žádosti se nijak nezměnily.

Současná koalice systém rezidentního parkování mění a také musela řešit technické problémy, které jej od začátku provázely. Přestože systém začal fungovat už loni 1. září, pokuty mohla začít vybírat až od dubna! To začalo fungovat veškeré softwarové zázemí a je možné evidovat a trestat prohřešky řidičů.

Přibudou nové ulice

Od 30. září se má systém změnit a podle současného vedení města bude pro uživatele komfortnější. Brno bude rozdělené do tří zón, což je historické centrum, prstenec okolo historického centra a periferie.

Parkoviště „polib a jeď“ v Brně nefungují: Řidiči na nich odstavují auto i na týden Komentáře 3

Systém bude platit pouze v pracovních dnech a poplatky za parkování i za dlouhodobá oprávnění budou všude stejné.

Systém se také rozšíří do dalších ulic okolo historického centra. Jak v této zóně, tak na periferiích jsou zóny rozčleněné do více oblastí a řidič bude mít oprávnění pouze pro svoji a sousedící. Na vjezd do historického centra mají dohlížet kamery a bude znemožněný průjezd přes náměstí Svobody.

VIDEO: V Brně zavedli modré zóny.